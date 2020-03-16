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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن أموالها المحتجزة

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:13 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها لدعم الجهود الفلسطينية في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، اجتمع اليوم، مع نظيره الإسرائيلي، موشيه كحلون، وطالبه بـ"الإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة لدى الطرف الإسرائيلي منذ العام المنصرم، كضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة".

وحسب الوكالة، بحث الجانبان خلال اللقاء "المعطيات الاقتصادية التي يواجهها الطرفان في ظل تفشي فيروس كورونا"، حيث أكد بشارة أن المبالغ المحتجزة "هي حق للشعب الفلسطيني، وستسهم في مساعدة الخزينة في تبني الإجراءات الصحية الفضلى لمواجهة هذا التحدي".

وبدأت إسرائيل منذ مطلع العام الماضي، في اقتطاع أجزاء من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، احتجاجا على دفعها رواتب شهرية لأهالي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طولكرم بالضفة الغربية لفلسطيني قادم من بولندا.

وقال أشتية، للصحفيين في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع في الضفة الغربية إلى 39 حالة، فيما بدأ 15 مصابا منهم بالتعافي.

وشكر أشتية دولة الكويت على تقديمها مبلغ 5.5 مليون دولار، لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا.

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