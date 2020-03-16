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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صناع الخير تُعيد إعمار منازل متضررة من السيول والأمطار بالفيوم

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:12 م
منزل
منزل
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، بأنها تتكفل بإعادة إعمار المنازل المتضررة بالسيول والأمطار فى قرى ومراكز محافظة الفيوم المختلفة، وذلك بسبب موجة الطقس غير المستقرة والتى شهدتها مصر منذ عدة أيام.

جاء ذلك خلال لقاء هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة "صناع الخير للتنمية"، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وضم اللقاء عددا من قيادات العمل الأهلى فى مصر لبحث سبل دعم شرائح غير القادرين والمتضررين بسبب السيول التى وقعت منذ أيام.

وقال هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة "صناع الخير للتنمية" إن هذا الوقت لا بد أن نتكاتف جميعا مع مؤسسات الدولة حتى تمضى الأزمة التى سببتها السيول، مضيفا أن "صناع الخير" متواجدة دائما لتقديم خدماتها وجميع مواردها لدعم شرائح غير القادرين فى جميع المحافظات، وأن المؤسسة ستعيد إعمار المنازل من ترميم للحوائط، والأسقف وعمل المحارة، السباكة، وتركيب السيراميك.

يذكر أن مؤسسة "صناع الخير" قامت بإعادة إعمار قرية دار السلام بمحافظة الفيوم، حيث قامت بإعادة وترميم 25 منزلا من ترميم الجدران وعمل أسقف وتركيب سيراميك للأرضيات، بالإضافة إلى تركيب شبابيك وأبواب، كما تم فرش المنزل فرشا كاملا بغرفتي نوم وأنتريه ومطبخ، كما قامت المؤسسة بعمل مصنع داخل القرية لصناعة السجاد اليدوى، وتوزيع رءوس ماشية للأسر، وعمل محل بقالة ضمن مشروعاتها التنموية داخل القرية.
منزل
منزل
منزل
منزل

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