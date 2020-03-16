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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب انقطاع مياه الشرب ببني سويف

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:11 م
النائب بدوى النويشي
النائب بدوى النويشي
عائشة حسن
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تقدم النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومساعد رئيس حزب الوفد لشؤون المحليات، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، يكشف فيه استياء شديد من الأهالي بسبب انقطاع مياة الشرب المستمر لليوم الخامس على التوالي، مؤكدين أن المياه لا تأتي ليلا ونهارا، مع حاجة الآلاف من الماء، كذلك توقف وحدات الغسيل الكلوي عن العمل، بسبب توقف محطات مياه الشرب الشرقية والغربية بمدينة الواسطى، ومحطات مياه "كوم أدريجة" و"أطواب"، بالمركز الواسطى، بمحافظة بني سويف.

وأكد النويشي، في طلبه، أن أهالي مدينة الواسطى وقرى "الميمون وبنى سليمان وبني نصير ونزلة الجنيدي وبني حدير وتوابعها، وكوم أدريجة وأدريجة وزاوية المصلوب، وجزيرة المساعدة وعزبة سليم وأطواب وعطف أفوه وأفوه وتوابعهما، والحومة"، يعيشون في حالة كارثة إنسانية، علاوة على توقف وحدات الغسيل الكلوي عن العمل بسبب انقطاع المياه وتحويلهم لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ناصر العام.

وطالب النويشي بسرعة حل تلك المشكلة والعمل على عدم تكرار هذه الظاهرة السيئة، وعدم قطع مياه الشرب نهائيا.

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