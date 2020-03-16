الجزائر تعلق رحلاتها من وإلى أوروبا

أصدرت السلطات الجزائرية، اليوم الإثنين، اليوم، قرارًا بتعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى أوروبا، ابتداء من 19 مارس، وذلك إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، تعليق الرحلات الجوية والبحرية بين بلاده وفرنسا مؤقتًا بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يسرى القرار بدءًا من الثلاثاء.وقال في بيان رسمي، إنه بهدف تعزيز تدابير الوقاية في مواجهة انتشار "الفيروس"، وبعد التشاور مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، أصدر جراد تعليماته بالشروع "بالتعليق المؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا، بدءًا من 17 مارس".ويترافق هذا "التعليق الاستثنائي" مع ترتيبات لإعادة المواطنين الذي يقومون حاليًا بزيارات للجزائر وفرنسا، طبقًا "للشروط والإجراءات التي ستحددها شركات النقل".وتشير أرقام المديرية الفرنسية للنقل الجوي، إلى أنّ نحو 4.4 ملايين شخص تنقلوا بين البلدين في 2019. ومنحت فرنسا 272.054 تأشيرة دخول لجزائريين في 2019، بتراجع عن 2018 (293.926)، حسب القنصلية الفرنسية في الجزائر العاصمة.