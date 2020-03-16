طرق إجراء تحاليل «كورونا» بحميات إمبابة (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، جولة من داخل غرفة العزل بمستشفى حميات إمبابة، لتوضيح الإجراءات التي تتم للكشف على المرضى المشتبه بإصاباتهم بفيروس كورونا، أو "كوفيد - 19"، حيث يتم الكشف على المريض فور وصوله بعد التعرف على تاريخه المريضي بالكامل ومدى اختلاطه بأحد المرضى أو المصابين بالفيروس.ويجرى بعد ذلك تحويله في حالة الاشتباه به إلى غرفة العزل الصحي لسحب عينات التحليل وأخذ عينة مزدوجة من الفم والأنف للكشف والتحليل عن الفيروسات التي من المحتمل إصابة الفرد بها، ولا يشترط أن يكون المريض صائمًا لكي يتم إجراء التحاليل.كما يتم سحب عينة من الدم وإرسالها للمعامل المركزية ويتم ظهور نتيجة التحاليل خلال 24 ساعة، وإرسال المرضى المصابين للحجر الصحي، سواء في مستشفى الإسماعيلية أو مرسى مطروح، حيث يتم عزل الحالات لمدة الـ24 ساعة حتى يتم ظهور نتيجة العينة ويسير فى مسار محدد له لا يخرج عنه نهائيًا حتى يتم التأكد من سلامته.وأكدت مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الإجراءات والتحاليل بفيروس كورونا لا تتعدى الدقيقتين لإجرائها، وتتم بكل سهولة داخل المستشفيات المحددة من قبل وزارة الصحة.