بدء اجتماع «محلية النواب» بحضور شعراوى

بدأ ،منذ قليل، اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من وكيل اللجنة النائب محمد الحسيني بشأن تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، وخاصة حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار التراخيص اللازمة للبناء وتطبيق أعمال الرقابة على المخالفات.كما تناقش اللجنة طلبا للنائب يسري الأسيوطي بشأن تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية للوحدات المحلية، خاصة حي عين شمس بمحافظة القاهرة.