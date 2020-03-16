الملك الإسبانى فيليبى السادس يتنازل عن إرثه من والده

عرضت فضائية "euro news"، مقطع فيديو من مؤتمر للعائلة الملكية الإسبانية، يكشف عن أن الملك فيليبي السادس تنازل عن كل ميراث شخصي ومستقبلي من والده الملك خوان كارلوس، وذلك على خلفية التجاوزات المالية التي تورط فيها ملك البلاد السابق.ويأتي هذا القرار وسط تحقيق مستمر يجريه مدعون سويسريون بشأن حساب بنكي في الخارج أدير لفائدة خوان كارلوس.ويبدو وفق الادعاءات أن الحساب البنكي حولت إليه مبالغ مالية بنحو 88 مليون يورو من الملك السعودي الأسبق عبدالله سنة 2008، والتي يعتقد المدعون أنها قد تكون قدمت بعنوان رشوة، حسب صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية.