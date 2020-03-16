الإسكان: انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج فى العاصمة الإدارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول برج من 20 برجًا الجارى تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو البرج "C03" بارتفاع 80 مترًا، ويتكون من "دورين بدروم - دور أرضى - 15 دورًا متكررًا"، بمساحة مبانى إجمالية 79 ألفًا/ م2.وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم أيضًا تركيب أول وحدة من وحدات الواجهات الألومنيوم والزجاج سابقة التصنيع، وهى تمثل الوحدة الأولى من حوالى ٤٠ ألف وحدة سيتم تصنيعها بالصين ليتم تركيبها بالأبراج.وأشار المهندس خالد عباس، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.