84 اختبارا لـ2120 باحثا بمركز اللغات والترجمة ببنى سويف

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الإثنين، مجلس إدارة مركز اللغات والترجمة بحضور نواب رئيس الجامعة، والمستشار المالي والقانوني، والمدير التنفيذي للمركز والمنسق الأكاديمي للمركز.وأعلن الدكتور منصور خلال الاجتماع أنه تم عقد 84 اختبارًا أكاديميًا "تويفل" حضره 2120 باحثًا من طلاب الدراسات العليا بالجامعة، فيما تم عقد 6 دورات إعداد "التوفل" حضره 93 متدربًا، و8 محاضرات مراجعة اليوم الواحد للاختبار الأكاديمي بحضور 127 متدربًا، بالإضافة إلى دورات اللغة الفرنسية لشعبة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق، فيما سيتم عقد دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لـ50 متدربًا من الشباب بمديرية الشباب والرياضة تحت إشراف المركز.ووجه رئيس الجامعة أن يقوم المركز بتقديم المزيد من دورات اللغة والمحادثة والكتابة الأكاديمية، ومبادئ اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة للعاملين بالجامعة، وخدمتي التحقيق اللغوي للأبحاث العلمية والترجمة وضرورة تيسير الإجراءات المرتبطة بالاختبارات والدورات والاهتمام بجودة القاعات والمعامل والأجهزة السمعبصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الدورات ما يوفر مناخ مناسب لتحسين مستوى المتدربين.