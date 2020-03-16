رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

84 اختبارا لـ2120 باحثا بمركز اللغات والترجمة ببنى سويف

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:04 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الإثنين، مجلس إدارة مركز اللغات والترجمة بحضور نواب رئيس الجامعة، والمستشار المالي والقانوني، والمدير التنفيذي للمركز والمنسق الأكاديمي للمركز.

وأعلن الدكتور منصور خلال الاجتماع أنه تم عقد 84 اختبارًا أكاديميًا "تويفل" حضره 2120 باحثًا من طلاب الدراسات العليا بالجامعة، فيما تم عقد 6 دورات إعداد "التوفل" حضره 93 متدربًا، و8 محاضرات مراجعة اليوم الواحد للاختبار الأكاديمي بحضور 127 متدربًا، بالإضافة إلى دورات اللغة الفرنسية لشعبة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق، فيما سيتم عقد دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لـ50 متدربًا من الشباب بمديرية الشباب والرياضة تحت إشراف المركز.

ووجه رئيس الجامعة أن يقوم المركز بتقديم المزيد من دورات اللغة والمحادثة والكتابة الأكاديمية، ومبادئ اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة للعاملين بالجامعة، وخدمتي التحقيق اللغوي للأبحاث العلمية والترجمة وضرورة تيسير الإجراءات المرتبطة بالاختبارات والدورات والاهتمام بجودة القاعات والمعامل والأجهزة السمعبصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الدورات ما يوفر مناخ مناسب لتحسين مستوى المتدربين.

موضوعات متعلقة

الباز يعرض تسجيلًا مشبوهًا وراء انتشار شائعة فرض حظر التجوال

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الأهلى يحصل على توقيع نجم «بيراميدز»

رجائى عطية: رئيس لجنة انتخابات المحامين أبلغ مندوبى بفوزى

الصور

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة العالمية»: مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة كورونا

عمرو أديب للمواطنين: «بتضحكوا علينا؟ لو بإيدي أرجع الدراسة تاني»

الإفتاء: 60% من فتاوى «كورونا» غير رسمية.. «النقاب» دعوات سلفية

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

اللجنة الأولمبية تجري محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

عدوى جماعية بكورونا في كنيسة بكوريا الجنوبية

إغلاق مطاعم وملاهى لوس انجلوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
منابر المساجد.. للأطباء فقط
مؤمن المحمدي
أساطير الأولين
د. منى حلمى
هذا الصباح.. «القهوة» لن تصلح ما أفسده الليل
عمرو خالد
دعاء رفع البلاء والكرب والغم «١-٢»
المزيد

الثقافة

الخميس.. مناقشة كتاب «الحريف» لـ أمل عون في «ستاربووكس»

الفن التشكيلي يتحدى كورونا.. خالد سرور يفتتح «أحلام العصافير»

جولة فى فنون العرض المسرحى جديد للباحث جمال المراغى

غدًا.. الكتابات النسوية ومبادرات حقوق المرأة بمكتبة مصر الجديدة