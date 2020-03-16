«رجال الأعمال» تشيد بقرار تغليظ عقوبة سرقة تيار الكهرباء

قال الدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب أن يتضمن قانون الكهرباء الجديد آلية لحماية السوق المصرية من دخول المحركات والآلات والأجهزة رديئة استخدام الطاقة خاصة المحركات المستعملة ومنع انتشارها.وأضاف"هلال" خلال تصريحات له، أن تجربة الاتحاد الأوروبي في وضع ضوابط للمعدات المسموح بدخولها لدول الاتحاد ضمن قانون حماية معاير البيئة وكفاء استخدام الطاقة والزام الشركات المصنعة بوضع بطاقة تعريفية على الاَلات والمعدات لقياس كفاءة استخدام المعدات للطاقة.وطالب نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتفعيل منظومة بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للاجهزة والمعدات في تعديلات قانون الكهرباء خاصة وانها من الآليات الهامة لتحسين تنافسية الصناعة المحلية وحماية السوق المحلي من دخول أجهزة شرهة في استخدام الطاقة التي تضر بتنافسية المنتجات المصرية.وأشاد بقرار مجلس الوزراء بتغليظ عقوبة سرقة تيار الكهرباء، مشيرا أنه قرار "إيجابي" ويخدم الاقتصاد في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي.