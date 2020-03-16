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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة جامعة أسوان لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:02 م
جامعة اسوان
جامعة اسوان
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إنه فى إطار تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا اتخذت الجامعة كل الإجراءات في جميع الكليات، وتم التنبيه على عمداء ووكلاء الكليات بالتواجد بمقر الكليات، والتنسيق مع عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام ومدرسي المواد، سيتم رفع المحاضرات على صفحات الكليات والمنصة الإلكترونية لتطبيق نظام التعليم عن بعد.

وعقدت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، اجتماعًا بالحرم الجامعي، لتنفيذ خطة العمل لمواجهة كورونا، خلال فترة تعليق الدراسة، وجاء ذلك وبحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأمناء الكليات.

وتوصل الاجتماع إلى: رش مداخل ومخارج الكليات، وتزويد مخازن الكليات بأدوات التطهير والتعقيم، تدريب العمالة على كيفية الرش وخاصة قاعات الدرس والمحاضرات والمكاتب وحدائق الجامعة، بالإضافة إلى تقسيم العاملين إلى مجموعتين بالتناوب في الحضور مع التنبيه على الإرشادات العامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وعدم السلام بالأيدي مع غسل اليدين بصفة دائمة مع توفير المنظفات بالمباني الإدارية وتعقيمها بصفة دائمة، وذلك تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا، مع إخلاء المدن الجامعية من الطلاب طوال فترة تعليق الدراسة والقيام بتعقيمها.

وأوضح "غلاب "أنه سيتم انتظام العملية التعليمية من خلال منصة التعليم الإلكتروني المتاحة للاستمرار في العملية التعليمية، وأيضا قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب، ومن خلال موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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