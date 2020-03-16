رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: استمرار التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية حتى 26 مارس

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:59 ص
التطعيم ضد الحصبة
التطعيم ضد الحصبة
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، حتى 26 من مارس الجاري، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن التطعيم سيكون للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، باستثناء المحافظات الحدودية والتي تضم (أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء)، سيتم تطعيم الأطفال بها من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات والتي يكثر تواجد غير المصريين بها، والتي يتواجد بها العديد من منافذ الدخول.

وأشار إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن سيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الساعة الخامسة مساءً، مضيفًا أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

وتابع أنه سيشارك في الحملة أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية، و5 آلاف و740 طبيبًا تم تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بوزارة الصحة والمديريات، والإدارات الصحية، والمناطق الطبية، ومنسقين بالمدارس والحضانات، موضحًا أن الطعم المستخدم في الحملة يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد في الذراع الأيسر.

وأكد أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مشددًا على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال لأنها الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، موضحا أن التطعيم آمن تماما.

موضوعات متعلقة

شعراوي: إغلاق صالات الجيم ومنع تداول الشيشة بالمقاهي

«الري» تكشف أسباب «عكارة النيل».. فوائد بالجملة

الصحة: 16 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 26

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

الصور

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة العالمية»: مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة كورونا

عمرو أديب للمواطنين: «بتضحكوا علينا؟ لو بإيدي أرجع الدراسة تاني»

الإفتاء: 60% من فتاوى «كورونا» غير رسمية.. «النقاب» دعوات سلفية

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

اللجنة الأولمبية تجري محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

عدوى جماعية بكورونا في كنيسة بكوريا الجنوبية

إغلاق مطاعم وملاهى لوس انجلوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
منابر المساجد.. للأطباء فقط
مؤمن المحمدي
أساطير الأولين
د. منى حلمى
هذا الصباح.. «القهوة» لن تصلح ما أفسده الليل
عمرو خالد
دعاء رفع البلاء والكرب والغم «١-٢»
المزيد

الثقافة

الخميس.. مناقشة كتاب «الحريف» لـ أمل عون في «ستاربووكس»

الفن التشكيلي يتحدى كورونا.. خالد سرور يفتتح «أحلام العصافير»

جولة فى فنون العرض المسرحى جديد للباحث جمال المراغى

غدًا.. الكتابات النسوية ومبادرات حقوق المرأة بمكتبة مصر الجديدة