ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى الأردن إلى 16 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد إلى 16 حالة.وأغلق الأردن كل المواقع السياحية، وفي مقدمتها مدينة البتراء في جنوب البلاد، وغادر آلاف السائحين الأجانب المملكة في الأيام القليلة الماضية، وتراجعت نسب الإشغال بالفنادق بدرجة كبيرة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اتخذت المملكة إجراءات لمكافحة انتشار الفيروس، بما شمل قيودًا أكثر صرامة بإغلاق كل الحدود، وحظر كل الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارًا من الثلاثاء.وصرح مسئولون أردنيون، بأن الإجراءات غير المسبوقة التي شملت إغلاق مدارس وحظر صلاة الجماعة في المساجد اتُخذت بسبب انتشار المرض بوتيرة سريعة في مصر وسوريا والعراق، وكلها دول جوار للأردن.