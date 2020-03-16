4 قتلى فى انفجار بمنشأة نفطية فى ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الإثنين، عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان خامس جراء حريق وانفجار بمنشأة نفطية في بينجيرانج بالقرب من كوتا تينجي جنوب ماليزيا.ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن شركة بينجيرانج للتكرير والبتروكيماويات تأكيدها حدوث الحريق الليلة الماضية بالتوقيت المحلي.وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن فريق الاستجابة للطوارئ يعمل مع السلطات المعنية عن كثب، مضيفة أن الوضع تحت السيطرة، وأن الأولوية الرئيسية هي لسلامة الأفراد والبيئة، مؤكدًا إنها ستقوم بنشر معلومات إضافية فور إتاحتها.تجدر الإشارة إلى أن الشركة هي تحالف استراتيجى بين اثنتين من كبريات شركات النفط الوطنية حول العالم: بتروناس الماليزية وأرامكو السعودية.