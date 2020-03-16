«تطوير العشوائيات»: موجة الأمطار والسيول كانت اختبارا لمشروعاتنا

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تنفيذ المشروعات يتم على أعلى مستوى من التقسيم العمراني والإعماري للتخطيط، وحين يتم بناء مشروع جديد يتم تسليط الضوء على معطياته واحتياجاته حتى يتلائم مع احتياجات الناس.وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ضمن الأشياء التي صمم عليها المشروعات هي مجابهة السيول والأمطار، لافتا إلى أنه كان على غير المتوقع أن مصر تجابه هذه الموجة من الأمطار، لافتا إلى أن تصميمات مشروع إسكان العشوائيات لا تقل عن أي مشروع من مشروعات الدولة الاستثمارية في الاستثمار العقاري.وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الموجة التي حدثت كانت اختبارا لمشروعاتنا وهي نتيجة لنجاحاتنا، مؤكدا أن نجاحهم في "روضة السيدة، حي الأسمرات، والمحروسة"، كان بمثابة تحد كبير بالنسبة لهم، وأن جهود الدولة ظهرت بالمشاركة مع بعضها في هذه المشروعات.