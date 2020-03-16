«لوجه الله».. شركة مستحضرات تجميل توزع مطهرات على أهالي الغردقة

أعلنت إحدى شركات مستحضرات التجميل بمدينة الغردقة، عن توزيع كحول ومطهر مجاني للمواطنين، وذلك بعد استغلال عدد كبير من الصيدليات ورفع أسعار المطهرات.وأكدت الشركة - في بيان لها عبر موقع "فيسبوك" - أنه لم يتم تحصيل أي مقابل لتوزيع الكحول على المواطنين، معلقةً في بيانها "لدينا كحول تعقيم بالعطر لكل الناس ومن غير مقابل مادي لوجه الله".وتابعت الشركة مؤكدة أن كميات المطهر موجودة بشكل كبير، ومتاحة لجميع المواطنين مجانًا وذلك حتى تتخطى مصر أزمة فيروس كورونا المستجد.