طقس الثلاثاء مائل للبرودة وأمطار خفيفة.. والقاهرة 13 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة.فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف المتلا إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 13 18شبين الكوم 12 18طنطا 12 18دمنهور 12 17الإسكندرية 14 17بلطيم 15 17مطروح 12 16السلوم 10 17سيوة 11 21بورسعيد 15 18دمياط 15 19الزقازيق 13 18الإسماعيلية 12 19السويس 13 20العريش 12 20رفح 11 19رأس سدر 15 20نخل 10 19نويبع 18 23طابا 16 22كاترين 08 14الطور 15 23شرم الشيخ 17 26الغردقة 18 27مرسى علم 17 26الفيوم 13 21بنى سويف 12 21المنيا 12 23أسيوط 13 24سوهاج 14 25قنا 15 28الأقصر 15 29أسوان 15 29أبوسمبل 15 30الوادى الجديد 15 29شلاتين 21 29أبورماد 22 28حلايب 22 27.