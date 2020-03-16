أزمة «كورونا».. تركيا تخلي سكن الطلاب وتحولها لمقار للعزل

كشف موقع "تركيا الآن"، اليوم الإثنين، أن السلطات التركية تقوم بإخلاء سكن الطلاب في مدينة إسطنبول لتحويله لمقار لإقامة وعزل الأشخاص القادمين من الخارج، المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.وأكد الموقع، إخلاء سكن طلاب الفاتح السلطان محمد، في جون جورنالتى بسعة 3200 شخص التابعة لوزارة الشباب والرياضة.كما أخلت السلطات التركية، مسكن فوليدريدا قيزي التابع لمؤسسة بيوت الائتمان، كما طلبت السلطات التركية من الطالبات اللاتي كن يقطن في المسكن بالمغادرة، ولكن الكثير من الطالبات قالوا إنهن ليس لديهن أماكن أخرى للمبيت.فيما قررت السلطات التركية، نقل الطلاب الذين لا يستطيعون العودة إلى عائلاتهم إلى مساكن أخرى بحافلات تابعة لبلدية إسطنبول.