الموضة من أجل المستقبل.. حملة عالمية تسلط الضوء على قضايا البيئة

ما هو يوم الأرض؟

أصبحت الموضة العصرية مرتبطة بكافة القضايا العالمية اليوم، فما نراه في حياتنا ينعكس بالضرورة على أزيائنا ومظهرنا الخارجي، وهذا ما انتبه له صناع الأزياء حول العالم؛ حيث تبدأ الأربعاء المقبل حملة جديدة بعنوان «الموضة من أجل المستقبل»، تستمر على مدار ستة أسابيع حتى نهاية أبريل الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين ليوم الأرض.وتعد الحملة التي ستنطلق على وسائل التواصل الاجتماعي، «من أجل الأرض، الموضة من أجل المستقبل» دعوة للعمل لمجتمع الموضة - بما في ذلك المصممين والمشاهير والمؤثرين - بمشاركة أكثر من 100 شريك لزيادة جهود التوعية بالاستدامة.يشمل الشركاء المجلس الوطني الصيني للمنسوجات والملابس، ورابطة سلسلة الإمداد المسؤولة، ورابطة الملابس الوطنية الصينية، وأسبوع الموضة الصيني، من بين آخرين.وتعد هذه المرة الأولى، التي ستعمل شركة WWD China مع كبار المنتجين الرقميين للكشف عن "أسبوع الموضة الرقمي" لأول مرة في 1 أبريل و"عرض أفضل الأزياء المستدامة التي يقدمها المصممون والعلامات التجارية الصينية والدولية".ستشمل الموضوعات أفضل الممارسات وتشمل شفافية سلسلة التوريد، وتصميم بدون نفايات، والكيمياء الخضراء، بالإضافة إلى أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والابتكار المستدامين في الصين.وقالت لينا يانج، الرئيس التنفيذي لشركة WWD China، إن القمة "مصممة كمؤتمر يركز على الحلول مع الشركات التي تشارك ممارساتها، بالإضافة إلى الدروس المستفادة عند إدارة أعمال الموضة مع مراعاة المسؤولية البيئية والاجتماعية"، موضحة أن الحملة هي فرصة فريدة لمقابلة الشركات المصنعة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا في الصين والتعرف على حالة الاستدامة في الصين".يحتفي العالم 22 إبريل من كل عام بيوم الأرض العالمي، من أجل الاهتمام بالبيئة وتسليط الضوء على القضايا البيئية، ويعد الاحتفال سنويًا تتم اقامته فى عدد كبير من دول العالم، وبعض البلاد تسميه أسبوع الأرض، كما يستهدف نشر التوعية حول الاهتمام بالطبيعة على كوكب الأرض.ويمثل يوم 22 أبريل لأنه فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبى، من هنا تم اختيار اليوم لتمثيله الفكرة المراد التركيز عليها.وتم انعقادة للمرة الأولى عام 1970، من الولايات المتحدة، وبعدها تم تأسيس منظمة Bullit Foundation التي جعلت هذا اليوم دوليًا وأقيم في 141 دولة أخرى.