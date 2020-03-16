حقيقة تأجيل عرض «ذا فويس سينيور» بسبب «كورونا»

عادت النجمة الكبيرة نجوى كرم، من ألمانيا إلى بيروت، استعدادا لبدء عرض حلقات The voice senior بنسخته العربية.وقالت نجوى كرم لـ"الدستور"، إن البرنامج لم يتم تأجيله إلى وقتنا الحالي، حيث من المنتظر أن ينطلق عرضه يوم السبت الموافق 21 من هذا الشهر، حيث تم تسجيل عدد كبير من حلقاته منذ فترة.وتشارك نجوى، بلجنة تحكيم البرنامج إلى جانب كل من هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين الذي كان من المقرّر أن تحيي معه حفلًا في مدينة طابا المصرية الأسبوع القادم؛ إلّا أنّه قد تم تأجيل الحفل في الوقت الحالي لتاريخ يُعلن عنه لاحقا التزاما بالتّدابير والاحتياطات التي يتم أخذها بسبب فيروس كورونا.