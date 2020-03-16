الأنبا إسحق يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة الملاك رافائيل في طما

ترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما وتوابعها، صباح اليوم الإثنين، صلوات القداس الإلهي بكنيسة الملاك رافائيل بكوم غريب في طما.يأتي ذلك بحضور عدد من كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة هناك، في إطار حرصه على الزيارات الرعوية لكنائس الإيبارشية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.