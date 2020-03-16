فهمى: قانون الكهرباء الجديد لم يضع حدًا أدنى للعقوبات والغرامات

أكد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون الكهرباء الجديد لم يضع حدًا أدنى للعقوبات والغرامات، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى إعادة ضبط صياغته.وأضاف في تصريحات صحفية، أنه من الضروري إعادة النظر في لائحة قانون الكهرباء التنفيذية أيضًا، خاصة أن اللائحة التنفيذية صدرت بعد انقضاء مدة الستة أشهر المحددة لصدورها.وأشار إلى أهمية عرض مشروع القانون الجديد على قسم التشريع بمجلس الدولة لأحكام الصياغة مع الأخذ في الاعتبار تشديد العقوبات في التعديلات الجديدة من خلال وضع حد أدنى لعقوبات الحبس، خاصة أنها قد تخفض لـ24 ساعة وفقًا لقانون العقوبات إذا لم يحدد لها حد أدنى، بالإضافة إلى أهمية تبسيط إجراءات لجنة الفصل في المنازعات داخل مرفق جهاز تنظيم الكهرباء لسرعة الفصل فيها.