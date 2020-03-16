لاميتا فرنجية رفقة ابنتها على شواطئ دبي (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.وظهرت لاميتا فرنجية، بإطلالة صيفية جذابة على شاطئ كايت بييتش بدبي، رفقة ابنتها، وهما يركبان دراجات هوائية، واعتمدت الفنانة اللبنانية شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، كان مشاركتها في فيلم "بنت من دار السلام" إنتاج 2014، وشارك في بطولته راندا البحيري، رحاب الجمل، ماهر عصام، روان الفؤاد، نادية العراقية، محمد الدقاق، محمود الجبلاوي، وصبري عبد المنعم، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.