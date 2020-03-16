تراجع كبير للأسهم اليابانية بعد قرار البنك المركزى

تراجع مؤشر نيكي 225 الرئيسي لبورصة طوكيو للأوراق المالية بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد قرار البنك المركزي الياباني تخفيف السياسة النقدية مجددًا لدعم الاقتصاد الياباني في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وفقد مؤشر نيكي 01. 429 نقطة أي بنسبة 46. 2% ليسجل 04. 17002 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 11. 0% في تعاملات الصباح.وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 36. 25 نقطة أي بنسبة 01. 2% إلى 34. 1236 نقطة.كان بنك اليابان المركزي قد عقد في وقت سابق من اليوم، اجتماعا طارئا، حيث أقر فيه تخفيفا إضافيا للسياسية النقدية فائقة المرونة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقرر البنك المركزي الياباني تقديم قروض جديدة للشركات مدتها عام واحد دون فوائد، وزيادة الحد الأقصى لمشترياته من سندات الشركات بمقدار تريليوني ين (8. 18 مليار دولار)، مؤكدا أنه "من المحتمل أن يظل النشاط الاقتصادي لليابان ضعيفا في الوقت الراهن، خاصة بسبب تأثيرات انتشار فيروس (كوفيد- 19)".وتراجع أغلب بورصات الأوراق المالية الآسيوية، حيث تراجع مؤشر هانج سينج الرئيسي لبورصة هونج كونج بنسبة 72. 3%، رغم قرار سلطة النقد في المدينة (البنك المركزي) خفض الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس إلى 86. 0%.وتراجع مؤشر كوسبي الرئيسي لبورصة كوريا الجنوبية بنسبة 74. 2%، وتراجع مؤشر شنجهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 06. 2%.