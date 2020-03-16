اقتصادى: مصر اتخذت إجراءات وقائية للفنادق للحد من انتشار «كورونا»

كشف الخبير الاقتصادي، أحمد البكري، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات وقائية على أعلى مستوى من أجل تعقيم الفنادق والمنشآت العامة من انتشار فيروس كورونا.وأضاف البكري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قطاع الفنادق الحكومية والخاصة في مصر يطبق حاليا إجراءات وقائية على أعلى مستوى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.وأشار إلى أن الحكومة تمتلك سلسلة من الفنادق الكبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أسهمت هذه السلسلة في دعم القطاع السياحي من خلال جودتها وتطويرها على أعلى مستوى حاليا.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.