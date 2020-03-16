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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة الكويتية»: شفاء 3 مصابين بـ«كورونا»

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:39 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، عن شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 12.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، عن تماثل شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9 أشخاص، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس السبت، إغلاق المراكز التجارية كافة باستثناء مراكز المواد التموينية.

ووافق الوزراء الكويتي، اليوم، على إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية، وعدم استقبال أكثر من 5 عملاء في المطعم، كما قرر إغلاق مراكز الألعاب والمراكز التجارية باستثناء الجمعيات ومراكز المواد التموينية، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وأعلنت الكويت عن تسجيل عشرات الحالات المصابة بكورونا، واتخذت إجراءات بتعليق رحلات الطيران ومنع دخول الأجانب من العديد من الدول.

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