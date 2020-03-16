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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: تأثيرات إيجابية على الجنيه بعد خفض الفائدة على الدولار

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:34 ص
الخبير المصرفي محمد
الخبير المصرفي محمد عبد العال
راندا التوني
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كشف الخبير المصرفي محمد عبد العال، عن أن خفض الفائدة على الدولار الأمريكي منذ أيام سيكون له أثر على الجنيه المصري.

وأشار في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك تأثيرين كليهما ايجابي، أولهما خفض الفائدة على الدولار سيوسع فارق الفائدة القائم بين الدولار والجنيه المصرى لصالح الأخير وسيساعد ذلك سعر صرف الجنيه ويقلص نسبيًا من الضغوط الواقعة الآن على الجنيه بسبب ظروف كورونا، وثانيهما سيقلل ولو نسبيًا من حجم خروج موجات دولارية مستثمرة فى أوراق الدين العام نظرًا للظروف العالمية الراهنة، وفى نفس الوقت سيسرع من عودتها مرة اخرى بعد استقرار الأمور.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر من المتوقع أن تحذو دول أوروبا على ذات النهج، وأيضا كل دول الخليج التى من المتوقع أن تخفض الفائدة على عملاتها بما يقارب واحد فى المائة، بما سيدعم استقرار تحويلات العاملين المصريين فى الخارج وتحويلها إلى جنيهات مصرية.

وكان المركزى الأمريكى أعلن إجراءات جديدة تطبق فورًا وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية المحتملة، من جراء كورونا، على معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، ومن أهم القرارات التى أعلنتها لجنة السياسة النقدية الأمريكية تخفيض الفائدة على الدولار الأمريكي، إلى أدنى مستوى ممكن أن تخفض آلية اى قرب الصفر أي أن الفائدة على الدولار الآن صفرية.

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