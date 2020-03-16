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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب بخطة للتعامل مع مشكلتي البطالة والزيادة السكانية

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:25 ص
هالة أبو السعد
هالة أبو السعد
مني هيبة
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قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، إنه لا بد أن تلتزم الحكومة بوضع خطة واضحة لتشغيل أكبر عدد من الشباب، والحد من الزيادة السكانية المطردة، وإفراد ميزانية خاصة لها في الموازنة العامة للدولة والمقرر بدء مناقشتها في البرلمان بداية الشهر المقبل.

وقالت "هالة" في تصريحات لـ"الدستور" إن مشكلة البطالة تتفاقم سنويا، و"كنا نعول في السابق على الاستثمارات الخارجية التي كنا نستهدفها عقب الإصلاح الاقتصادي، لكن مع الظروف الراهنة المصاحبة لظهور وباء كورونا والمتوقع أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية، أصبح من المحتم علينا التعامل مع مشاكلنا في ضوء الأمانات المتاحة للدولة".

وتابعت: "حل هذه المشكلة لن يتأتِ إلا بالعمل على فتح مصانع جديدة لاستيعاب أكبر عدد من العمالة، ودعم المشروعات الصغيرة لفتح أبواب عمل جديدة أمام الشباب، وعندما نتحدث عن مشكلة البطالة، فلا يجب أن نغفل مشكلة الانفجار السكاني الذي تشهده الدولة حاليا، في حين أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 مليون نسمة.

أوضحت: "الأمر يتطلب وجود خطة واضحة في الموازنة الجديدة للسيطرة على هذا الانفجار السكاني، وعلى الحكومة أن توضح البرامج التفصيلية التي تعتمدها خلال العام المالي المقبل للتعامل مع هذه المشكلة التي باتت تهدد جهود الدولة في مجال التنمية".

ويستعد البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة لتلقي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2020 – 2021، حيث ألزمت المادة 124 من الدستور بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، أي قبل شهر أبريل من كل عام.

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