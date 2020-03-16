ارتفاع إصابات كورونا فى سويسرا إلى 2200

أعلنت سويسرا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد إلى 2200.وكانت قد ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في سويسرا الجمعة الماضي، إلى 815 حالة.وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 7 حالات معظم أعمارهم أكثر من 70 عامًا.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.