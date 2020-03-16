جامعة بنها تخصص مجموعات طوارئ لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجامعة استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وإدارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل.أوضح أنه تم تكوين ثلاث مجموعات عمل المجموعة الأولى برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمسئولة عن العملية التعليمية وتنفيذ خطة التعليم عن بعد، والثانية برئاسة الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتولى مهام التطهير والتعقيم لجميع كليات الجامعة والمدن الجامعية وإدارة الجامعة، أما المجموعة الثالثة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئولة عن توزيع أجهزة المسح الحراري والتي تحدد درجة حرارة المترددين على كليات الجامعة ومستشفياتها من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين.وقالت الدكتورة راندا مصطفى أن وحدة إدارة الأزمات والكوارث برئاسة الدكتور إبراهيم راجح قامت بالتنسيق مع الإدارات الطبية بالكليات وكذلك التنسيق مع مديرية الشئون الصحية ووحدة الأزمات والكوارث بالمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لتنفيذ خطة العمل خلال الفترة المقبلة.