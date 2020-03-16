«الزراعة»: إلغاء نظام البصمة في قطاعات الوزارة بسبب «كورونا»

قال الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع شئون المديريات بوزارة الزراعة، إن وزير الزراعة السيد القصير، كلف قيادات وزارة الزراعة ورؤساء القطاعات بنظافة المباني ودورات المياه وتعقيم المباني.وأضاف يوسف في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم توفير ترمومتر على كل مدخل بالوزارة للكشف على الموظفين والعمال وإلغاء البصمة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وباقي القطاعات التي تتعامل بنظام البصمة للموظفين وتعقيم الوزارة بشكل يومي.وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شددت من الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، بدأت بتوفير أجهزة الكشف عن كورونا، ومنها نشر أجهزة الكشف عن ارتفاع درجة الحرارة والضغط، في مداخل ومخارج الوزارة والقطاعات التابعة لها لاستقبال الموظفين والزوار والضيوف في الديوان العام للوازرة بالدقي.وقامت الوزارة بتوفير سوائل تعقيم لزوار الوزارة والعاملين بها والقيام برش الوزارة بشكل مستمر للمكاتب والمداخل والمخارج ودورات المياه والطرقات.كما جرى توفير لجنة طبية ثابتة في إدارة العلاقات العامة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للكشف عن الموظفين الذين يعانون من أي أعراض مرضية فضلا عن تثبيت بنارات إرشادية في كل القطاعات والمداخل للتعريف بكورونا وإجراءات الوقاية منها.