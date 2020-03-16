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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مرصد الأزهر: نكافح ونتصدى للأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:14 ص
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
ياسمين عباس
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قال الدكتور مصطفى البدري، مشرف وحدة اللغة الإسبانية بمرصد الأزهر، إن الوحدة تقوم برصد ومكافحة التطرف، وتحليل وتفنيد الفتاوى المتطرفة التي تُبث على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المرصد نشط جدًا للمكافحة والتصدي للأفكار المتطرفة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مصطفى البدري، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن المرصد يحلل تلك الفتاوى المتطرفة ويرد عليها بشكل علمي للدفاع عن الإسلام ونشر صورته الصحيحة السليمة بعيدًا عن التطرف والأفكار المغلوطة، مشيرًا إلى أن المرصد يعمل على تحصين الشباب ويحميها من الانجذاب لصفوف الجماعات المتطرفة.

وأوضح مشرف وحدة اللغة الإسبانية بالأزهر، أنه يتم تحليل ومتابعة ورصد كل ما يبث من الجماعات الإرهابية وبحثها، والرد عليها فكريًا، إضافة إلى أنه يتم إصدار تقارير خاصة باللغة العربية والأجنبية لنشرها على المنصات التابعة للأزهر، مؤكدًا أن المرصد قام بالكثير من حملات التوعية للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، حيث إنه يواجه الأفكار المتطرفة بأكثر من لغة.

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