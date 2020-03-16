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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع 3 حضانات دون ترخيص فى بورسعيد

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:14 ص
غلق حضانات
غلق حضانات
بورسعيد/شيماء رشاد
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شنت إدارتا الرخص وتنفيذ الأحكام بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة صباح اليوم الإثنين، لتنفيذ قرارات بغلق وتشميع 3 حضانات للأطفال، لإدارتها دون ترخيص، وذلك بناء على خطاب من مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بغلق وتشميع الثلاث حضانات لإدارتها دون ترخيص بمناطق الإسراء والقابوطي وبورتكس، وذلك بعد توجيه إنذار لها بغلقها تحت إشراف المشرف العام على الرخص والمحلات، وبحضور مديري إدارات الرخص وتنفيذ الأحكام.

وكانت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، قد أعلنت عن أن 106 حضانات تابعة لمديرية التضامن أغلقت أبوابها، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان، بتعليق كافة الأنشطة بالحضانات، تزامنًا مع قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
غلق حضانات
غلق حضانات
غلق حضانات
غلق حضانات
غلق حضانات
غلق حضانات
غلق حضانات
غلق حضانات

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