محمد حماقى يحضر لألبومه الجديد

يعمل النجم محمد حماقي، على التحضير لألبومه الجديد، الذي يسعى لطرحه قريبا بالأسواق.وكشف مصدر لـ"الدستور"، أن حماقي يختار حوالي 15 أغنية فقط من بين أكثر من 40 أغنية، للاستقرار عليها ووضعها في ألبومه المقبل.وانطلق حماقي، في تسجيل عدد كبير من الأغاني، وذلك لطرح الألبوم قريبا بالأسواق، والذى يتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المعروفين.يذكر أن حماقي قد انتهى مؤخرا من تسجيل حلقات برنامج "ذا فويس كيدز"، وأصبح منشغلًا الآن بألبومه فقط.