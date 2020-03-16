البورصة تواصل النزيف ومؤشرها يخسر 4.35% بمستهل التعاملات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها الحاد لليوم الثانى على التوالي، لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ثانى تعاملات الأسبوع، مدعومة بالتراجعات المماثلة لأسواق المال العالمية.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 4.35% خلال الدقائق الأولى من التعاملات، محققًا خسائر بلغت 441 نقطة، ليسجل مستوى 9706 نقاط.كما هوى المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.96%، بما يعادل 19.8 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 995.53 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها حوالي 14.2 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 6.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 869 صفقة بيع وشراء.