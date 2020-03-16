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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد مكى يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:12 ص
أحمد مكي
أحمد مكي
دعاء عبد المقصود
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بدأ الفنان أحمد مكي، تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد الذي لم يستقر حتى الآن على اسم نهائي له، وعقد مكي مؤخرا جلسة مع المؤلف الشاب وسام صبري للوقوف على تفاصيل السيناريو الذي ما زال في طور الكتابة، حيث من المقرر أن يضع بعض التعديلات على السيناريو والشخصية التي يلعبها، والفيلم ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، ومن المنتظر البدء في تصويره عقب إجازة عيد الفطر المقبل ما بين مصر وإحدى الدول الأوروبية.

ويجري مكي، عدة جلسات عمل مع المنتج أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، لترشيح الأبطال المشاركين في الفيلم، حيث يعتمد على أكثر من بطولة نسائية، وقام مكي باقتراح عدد من الشخصيات للمشاركة فيه، ويجري المنتج أحمد السبكي مفاوضات معهم حاليا للانتهاء من التعاقدات خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، يستعد مكي، لطرح أغنية سنجل بالتزامن مع عيد الأم خلال الأيام القليلة القادمة، والتي انتهى من تسجيلها مؤخرا في أحد الاستديوهات الخاصة، ودخلت الأغنية مرحلة المكساج استعدادا لعرضها.

يذكر أن آخر أعمال أحمد مكي السينمائية كان فيلم «سمير أبو النيل» الذي تعاون فيه مع العديد من النجوم، منهم نيكول سابا، محمد لطفي، دينا الشربيني، حسن عبدالفتاح، بدرية طلبة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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