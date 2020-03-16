حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 16 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: من الممكن أن تحصل على ترقية أو على علاوة على الراتب، وتتغير الأجواء وتجعلك أكثر حماسة وتتحسن أمورك في الحياة.عاطفيًا: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصًا يحبك كالحبيب، ويكون مخلصًا معك إلى أقصى الحدود.صحيًا: تبذل مجهودًا كبيرًا في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.