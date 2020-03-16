وزير المالية السويدي: ننتظر كارثة اقتصادية بسبب كورونا

قال وزير المالية السويدي ماجدلينا أندرسون، اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا تسبب في كارثة اقتصادية سيئة منتظرة.وأعلنت وكالة الصحة العامة السويدية، في بيان لها، عن أن عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 248 حالة مؤكدة على مستوى البلاد.وذكر البيان، الذي أوردته الوكالة على موقعها الإلكتروني الرسمي، لقد تلقينا تقارير بشأن إصابة 248 حالة في جميع أنحاء السويد، كما وُجد أن أغلبية المصابين قد نُقلت إليهم العدوى خلال تواجدهم خارج البلاد، خاصة في شمال إيطاليا.يُشار إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا حول العالم تجاوز الـ110 آلاف، كما تجاوز عدد الضحايا 3 آلاف و800 شخص.وانتشر الفيروس في أكثر من 100 دولة منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي، حسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكينز البحثية الأمريكية.