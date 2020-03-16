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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زين الدين: مواقع التواصل الاجتماعي منصات لتداول شائعات كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:11 ص
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين
عائشة حسن
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أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن البعض يتعمد نشر الشائعات، والمعلومات المغلوطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سرعة تداولها بين المواطنين، مشيدًا بالإجراءات القانونية الصارمة التي تتخذها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، وتجنب إثارة ذعر المواطنين.

وأشار زين الدين، فى بيان صحفى، إلى أن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى منصة تنطلق منها الشائعات والأمور المغلوطة في كثير من الأحيان، حتى أصبحت المكان الخصب لنشر كل ما يهدد الاستقرار داخل الوطن، ويثير حفيظة المواطنين على غير الحقيقة، أو المبالغة فيها، فنشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا التي تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح أن الشائعات تنتشر بنسبة كبيرة في الأوقات الأزمات والمشكلات، أو التحول من مرحلة لأخرى، فتعمل هذه الشائعات على مضاعفة حجم الأزمة، وشن حروب خسيسة هدفها الهدم ليس البناء، وإثارة الذعر والرعب في نفوس المواطنين، أو الالهاء حتى لا نتحرك ونعبر حاجز الوهم ونخوض بحر المستقبل.

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