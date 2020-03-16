حظك اليوم.. برج العقرب الاثنين 16 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: نجاحك البارز في العمل في الآونة الأخيرة يعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة.عاطفيًا: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقًا.صحيًا: أنت مستعد دائمًا للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.