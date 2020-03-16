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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الخطط البديلة لاستكمال الدراسة بجامعة القناة

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:10 ص
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
مصطفى دياب
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أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه يتم العمل على قدم وساق لرفع المادة العلمية في صورة PowerPoint لجميع المقررات الدراسية من قبل أساتذة المقررات، لافتا إلى أن كل أستاذ يخصص مجموعة على WhatsApp للطلاب، ويتم وضع المحتوى الإلكترونى المعد على إحدى المنصات الإلكترونية مثل Google drive أو Moodle أو Zoom.

وتابعت يتم وضع المحتوى الإلكترونى المقرر على شكل Google form لأستاذ المقرر، ويتم توفير اسطوانات عليها المحتوى الإلكترونى فى حالة تعذر الحصول على الإنترنت للطلاب، وتخص هذه الإجراءات كليات القطاع الطبي والكليات العملية.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع طارئ لمجلس عمداء كليات الجامعة عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وجميع عمداء الكليات وذلك لمتابعة العملية التعليمية فى كلياتهم من خلال نظام التعلم عن بعد.

وأوضحت "هجرس" أنه بالنسبة للكليات النظرية سيتم إعداد مقررات متطلبات الجامعة "حاسب آلي، وجودة، ولغة إنجليزية، وحقوق الإنسان"، وسيتم عمل powerpoint بالإضافة إلى فيديوهات لجميع المقررات.

واستكملت بالنسبة الدروس العلمية المقررات سيتم عمل فيديوهات خاصة بها، ويقوم أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات باستخدام برنامج shcoology لنظام متكامل لعمل مقررات إلكترونية كبديل للطلاب بالجامعة.

واختتمت أنه يتم اتخاذ حزمة من القرارات المتعلقة بقطاع الدراسات العليا والتي تخص معهد الاستزراع السمكي والتقنية الحيوية والدراسات الأفروآسيوي، وتشمل عمل مقرر إلكتروني شامل رفع العروض التقديمية للمقرر مع إمكانية رفع ملفات للطلاب كوسائل مساعدة، وإمكانية عمل assignments وتصحيحها للطلاب.

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