كورونا تجبر كولومبيا على إغلاق حدودها

تُغلق كولومبيا التي سجّلت ما لا يقلّ عن 45 إصابة بكوفيد-19، حدودها اعتبارا من الاثنين أمام الأجانب، فيما سيُسمح فقط بدخول الكولومبيين والمقيمين الذين سيتوجب عليهم لدى وصولهم الخضوع لحجر صحي طوال 14 يوما، بحسب ما أعلن الرئيس ايفان دوكي الأحد.وقال دوكي في رسالة عبر تويتر إنه "ابتداء من 16 مارس، يحظر دخول غير المواطنين وغير المقيمين في كولومبيا، إلى البلاد"، مضيفا ان الكولومبيين والأجانب الذين يعيشون في البلاد يمكنهم دخولها، ولكن "سيكونون في حجر إلزامي لمدة 14 يومًا" في منازلهم.وأوضحت وزيرة النقل أنجيلا أوروزكو في مؤتمر صحافي ان هذا الإجراء لن يؤثر على البعثات الدبلوماسية.ويُوسّع هذا الإجراء قرارا أُعلن الجمعة وقضى بإغلاق الحدود مع فنزويلا المجاورة التي سجلت ما لا يقل عن 17 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.