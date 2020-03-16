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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع أمريكي يكشف تغلغل «الإخوان» داخل كلية الحرب بالولايات المتحدة

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:08 ص
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
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كشف موقع موقع "pj media" الأمريكي، كيف تغلغلت جماعة الإخوان عن طريق ذراعها في الولايات المتحدة، مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، داخل الكليات الحربية والعسكرية التابعة للجيش الأمريكي.

وقال المحلل في الشئون السياسة والإسلامية ريموند ابراهيم، والكاتب في الموقع الأمريكي، إن منظمة "كير" حثت كلية الحرب العسكرية بالجيش الأمريكي في 26 فبراير الماضي على غلغاء محاضرة له كان سيتحدث فيها عن الإسلام السياسي و"الإسلاموفوبيا"".

وأضاف إبراهيم، أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية والناشطة ليندا صرصو، وحلفاؤها اليساريون حثوا الكلية الحربية على إلغاء محاضرتي، والتي أصر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية على أنها ستكون "منافقة وغير عادلة وبغيضة".

واستطرد، أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "متآمر" مع جماعات إرهابية حول العالم، وحلفاء الولايات المتحدة مثل الإمارات العربية المتحدة يصفون مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية باسم "منظمة إرهابية" مع "داعش" والقاعدة والإخوان المسلمين.

وتابع إبراهيم، لقد أثرت "كير" على "الجيش تايمز"، وهو إصدار صحفي معني بقدماء المحاربيين الأمريكيين، حيث كتب مراسلها: "أنصار المسلمين الأمريكيين يحتجون على المتحدث القادم باسم الكلية الحربية للجيش"، واستشهد المراسل بالادعاءات والانتقادات الكاذبة التي وجهها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) لإبراهيم.

فيما نقل إبراهيم لمراسل "الجيش تايمز"، مقتطفات من "المذكرة التفسيرية" لجماعة الإخوان المسلمين (المنظمة الأم لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، والتي جاء فيها، يجب على الإخوان وفروعهم أن يفهموا أن عملهم في أمريكا هو نوع من الجهاد الكبير في القضاء على الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل وتخريبها بأيديهم وأيدي المؤمنين حتى يتم القضاء عليه وينتصر دين الله على جميع الأديان الأخرى).

وتسائل إبراهيم، لماذا لا توجد "شفافية" فيما يتعلق بهذه المنظمة الإرهابية، ولماذا لا تطرح أسئلة جادة حول دوافع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بدلًا من الظهور على أنهم "نشطاء مسلمون أمريكيون" يحاولون منع "الكراهية" و"التعصب".

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