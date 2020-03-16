جواتيمالا تمنع دخول الأوروبيين بعد أول وفاة بكورونا

قرّرت جواتيمالا منع دخول الأوروبيين إلى أراضيها، في إجراء بدأ سريانه الأحد، بعد تسجيل البلاد أوّل وفاة على أراضيها جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن وزير الصحّة هوجو مونروي.وقال مونروي في مؤتمر صحافي "من الآن فصاعدًا، يُحظّر دخول الأجانب الأوروبيين إلى الأراضي الوطنيّة"، وكان المسافرون من الصين وكوريا الجنوبيّة وإيران مُنِعوا أيضًا في وقت سابق من دخول البلاد.وأشار الوزير إلى أنّ الرجل المتوفى مواطن غواتيمالي يبلغ الخامسة والثمانين من العمر كان قد عاد من إسبانيا وتمّ التأكّد من إصابته بالفيروس في اليوم نفسه الذي توفي فيه.وسجّلت البلاد إصابة واحدة أخرى بالفيروس تمّ تشخيصها لدى مواطن غواتيمالي عاد من إيطاليا.وكانت الحكومة أعلنت السبت سلسلة إجراءات في محاولة لمكافحة الوباء، بما في ذلك حظر التجمّعات التي تضمّ أكثر من 100 شخص.