اقتراح برلماني بإنشاء شبكات لتجميع الأمطار والاستفادة منها

تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، باقتراح برغبة، بإنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي بالأراضي الدلتا للقرى والمدن بجميع المحافظات لحماية مياه نهر النيل من التلوث، وإنشاء شبكات بها لتجميع مياه الأمطار لمواجهة التغييرات المناخية من خلال خطة قومية للاستفادة منها في مياه الشرب والزراعة.وأوضح العليمي، في اقتراحه، ضرورة وضع خطة شاملة لإنشاء شبكة امتصاص مياه أمطار الشتاء بجميع أنحاء الجمهورية وتجميع مياه الأمطار في خزانات والاستفادة منها لمياه الشرب وفي الزراعة، من خلال خطة شاملة يتم تنفيذها على مراحل وفقا للاعتمادات المالية التي يتم تدبيرها لشئون هذا الغرض.