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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يعلّق الخدمات العلاجية في عمان

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:07 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن تعليق الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الروتينية غير المستعجلة.

ودعت وزارة النقل العمانية أصحاب القوارب المفتوحة العاملة في سواحل محافظة مسندم إلى التوقف الفوري عن عمليات استيراد وتصدير البضائع عبر المناولة اليدوية في عرض البحر بينها وبين القوارب المفتوحة القادمة من إيران.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية أمس الأحد، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المخالفين.

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