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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في باكستان لـ 94

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:58 ص
كورونا
كورونا
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سجلت باكستان اليوم الاثنين، 41 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 94 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحالات الجديدة تم تسجيلها في إقليم السند؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين في الإقليم إلى 76 حالة.

كانت باكستان قد أغلقت حدودها مع إيران وأفغانستان؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وحظر التجمعات بأعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة لمدة 3 أسابيع للحد من تفشي الفيروس.

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