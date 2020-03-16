إغلاق مطاعم وملاهى لوس انجلوس

أعلن عمدة مدينة لوس أنجلوس إريك جارسيتى عن إجراء طارئ للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر إغلاق الحانات والنوادى الليلية والمطاعم - باستثناء توصيل الطعام الجاهز - وأماكن الترفيه والصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية.وقال جارسيتى - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - "إن قرارنا سيحدد مصير أحبائنا ونحن بحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوات لحماية مدينتنا فى الوقت الحالى، العمل الذى نقوم به الآن سيؤثر على تاريخ المدينة لاحقا. نحتاج أن نفعل كل شىء الآن لوقف انتشار هذا الفيروس".وأضاف أن القرار سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم، داعيا إلى إغلاق دور العبادة، مشيرا إلى أن الدستور يمنع إصدار قرار بإغلاقهم لذلك نطلب من القائمين على دور العبادة التعاون وإغلاق الأبواب أمام المصلين.يأتي إجراء لوس أنجلوس تزامنا مع إعلان عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إغلاق جميع المدارس والجامعات والحانات والمطاعم في المدينة.وسيبدأ إغلاق المدارس في مدينة نيويورك، وهو الأكبر في البلاد مع 1.1 مليون طالب، هذا الأسبوع.