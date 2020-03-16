ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 250

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 250 حالة.يأتي هذا عقب من إعلان رئيس وزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ تدابير واسعة النطاق تتعلق بالحياة العامة وذلك في محاولة لوقف انتشار الفيروس.وأضاف نتنياهو أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأحد، ولكنه طمأن المواطنين بأن المؤسسات التي تقدم خدمات ضرورية مثل البنوك والمتاجر الكبرى ستظل مفتوحة.وأوضح نتنياهو أن الحكومة ستستخدم التدابير اللازمة لتتبع انتشار الفيروس.