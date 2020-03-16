المكسيك تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الطبية المكسيكية، فجر اليوم الاثنين، أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 6.5 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.وذكرت قنوات روسية نقلا عن وسائل إعلام مكسيكية أن رجل الأعمال خوسيه كوري توفي بعد ثبوت إصابته بالفيروس عقب رحلة إلى الولايات المتحدة.وأكد الإعلامي المخضرم خواكين لوبيز-دوريجا على تويتر أن شخصان مطلعان على المسألة أكدا أن كوري قد توفي.